فوز فريق بنات القدس على فريق فرانجر بك في كأس النرويج

القدس المحتلة / سما /

يواصل فريق بنات القدس مشاركته في بطولة كأس النرويج المقامة في العاصمة اوسلو حيث خاض لقاء مع فريق "فرانجر بك " من النرويج وانتهى بفوز الفريق الفلسطيني بنتيجة 14/1 .

وقدم فريق بنات القدس خلال اللقاء اداء جميلا أثخن فيه المرمى النرويجي ب" 14" هدفا تناوبت على تسجيلها كل من اللاعبات ميرال قسيس "7 " يوليانا فرح "4" فيما سجلت كل لاعبة من اللاعبات : رند اياد قدس ، رغد ابو الحمام ونتالي ابو دية " هدف" .

ويحتل الفريق الفلسطيني المركز الثاني في مجموعته ،و سيواجه في مباراته القادمة اقوى فرق المجموعة فريق " فيت " وبعد اللقاء سينتقل الفريقان الحاصلان على المركزين الاول والثاني الى المجموعة الاولى ، فيما ينتقل الثالث والرابع الى المجموعة الثانية .

وتأتي مشاركة فريق بنات القدس تحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية ..