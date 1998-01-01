الكشف عن قيمة عقود لاعبي شباب خانيونس بالموسم الجديد

غزة / سما /

كشف حسين أبو شمالة رئيس نادي شباب خانيونس, عن قيمة عقود لاعبي النادي في الموسم الكروي الجديد.

وقال أبو شمالة لبرنامج "الكورة والملاعب" عبر إذاعة "صوت الأقصى", إن النادي اعتمد نظاما ماليا جديدا لموسم 2018-2019, إذ سيحصل اللاعبين أصحاب الفئة الأولى على 4500 دولار, بينما سيكون أقل مبلغ 2500 دولار.

وشكر رئيس "النشامى" لاعبي الفريق الأول على التزامهم بالتدريبات, استعدادا لموقعة السوبر ضد شباب رفح في أواخر أغسطس المقبل, مشيدا بوقوف الجماهير ومساندتهم للاعبين والإدارة على مدار الموسم المنقضي, ومطالبا إياهم بالالتفاف حول النادي في الموسم الجديد.

يشار إلى أن شباب خانيونس أحرز لقبي الدوري والكأس في قطاع غزة الموسم المنصرم, ووصافة كأس فلسطين.