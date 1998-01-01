المجمع الإسلامي يضم 8 لاعبين دفعة واحدة

غزة / سما /

كشف نادي المجمع الإسلامي, عن صفقاته الجديدة دفعة واحدة, في المؤتمر الصحافي الذي جرى بمقر النادي جنوب غزة, استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وحضر المؤتمر الصحافي إياد الغلاييني نائب رئيس نادي المجمع, وابراهيم حمدونة عضو مجلس الادارة ومشرف لعبة كرة القدم, وأحمد ابو دياب مدير الكرة بالفريق الأول, وهاني المدهون المدير الفني للفريق الأول, وأعضاء الفريق الإداري محمود كحيل ومدرب حراس المرمى مهند قدوم.

وتعاقد المجمع مع ثمانية لاعبين دفعة واحدة هم: حسن هتهت, ومؤمن المدهون, ومازن المدهون, ونايف الغول, ونور أبو شقفة, ومحمد أحمد دلول, ونور الدين أحمد دلول, وبراء الغلبان.

وشهد المؤتمر لفتة مميزة من نادي المجمع, بتكريم لاعبيه المغادرين وأبناء النادي وهم: عبد الله نسمان, وفادي مصبح, وعزام أبو شربي, ومحمد الحمامي.

كما تم تسليم حقيبة رياضية متكاملة لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم, علما أن التدريب الأول سيبدأ يوم الأربعاء المقبل على شاطئ بحر مدينة غزة.

وفي سياق متصل, رحّب الغلاييني بالصفقات الجديدة للنادي, مشيدا بقدرات الإشراف الرياضي على جلب لاعبين مميزين, ومؤكدا أن النادي عازم على الصعود مجددا للدرجة الأولى.

أما المدرب المدهون, فشدد على صعوبة المرحلة المقبلة في دوري الثانية فرع "غزة والشمال", مطالبا بضرورة تكاتف الجميع لأجل تحقيق حلم الوصول للأولى مجددا, لا سيما بعد الدرس الذي تلقاه النادي الموسم المنصرم, وشاكرا إدارة النادي على جلبها العديد من الصفقات النوعية.

بدوره, أكد لاعب الخبرة حسن هتهت أن انضمامه للمجمع جاء بعد السمعة الطيبة للنادي خلال السنوات الأخيرة, مبينة أن هدفه سيكون الرجوع للأولى من جديد.

يشار إلى أن المؤتمر شهد لفتة طيبة من الإعلامي أحمد دياب, الذي رحّب بالزملاء الإعلاميين أشرف مطر, ومعين حسونة, قبل أن يوقعا على كرات التدريب الخاصة بنادي المجمع الإسلامي.