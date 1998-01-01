جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

المجمع الإسلامي يضم 8 لاعبين دفعة واحدة

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجمع الإسلامي يضم 8 لاعبين دفعة واحدة



غزة / سما /

كشف نادي المجمع الإسلامي, عن صفقاته الجديدة دفعة واحدة, في المؤتمر الصحافي الذي جرى بمقر النادي جنوب غزة, استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وحضر المؤتمر الصحافي إياد الغلاييني نائب رئيس نادي المجمع, وابراهيم حمدونة عضو مجلس الادارة ومشرف لعبة كرة القدم, وأحمد ابو دياب مدير الكرة بالفريق الأول, وهاني المدهون المدير الفني للفريق الأول, وأعضاء الفريق الإداري محمود كحيل ومدرب حراس المرمى مهند قدوم.

وتعاقد المجمع مع ثمانية لاعبين دفعة واحدة هم: حسن هتهت, ومؤمن المدهون, ومازن المدهون, ونايف الغول, ونور أبو شقفة, ومحمد أحمد دلول, ونور الدين أحمد دلول, وبراء الغلبان.

وشهد المؤتمر لفتة مميزة من نادي المجمع, بتكريم لاعبيه المغادرين وأبناء النادي وهم: عبد الله نسمان, وفادي مصبح, وعزام أبو شربي, ومحمد الحمامي.

كما تم تسليم حقيبة رياضية متكاملة لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم, علما أن التدريب الأول سيبدأ يوم الأربعاء المقبل على شاطئ بحر مدينة غزة.

وفي سياق متصل, رحّب الغلاييني بالصفقات الجديدة للنادي, مشيدا بقدرات الإشراف الرياضي على جلب لاعبين مميزين, ومؤكدا أن النادي عازم على الصعود مجددا للدرجة الأولى.

أما المدرب المدهون, فشدد على صعوبة المرحلة المقبلة في دوري الثانية فرع "غزة والشمال", مطالبا بضرورة تكاتف الجميع لأجل تحقيق حلم الوصول للأولى مجددا, لا سيما بعد الدرس الذي تلقاه النادي الموسم المنصرم, وشاكرا إدارة النادي على جلبها العديد من الصفقات النوعية.

بدوره, أكد لاعب الخبرة حسن هتهت أن انضمامه للمجمع جاء بعد السمعة الطيبة للنادي خلال السنوات الأخيرة, مبينة أن هدفه سيكون الرجوع للأولى من جديد.

يشار إلى أن المؤتمر شهد لفتة طيبة من الإعلامي أحمد دياب, الذي رحّب بالزملاء الإعلاميين أشرف مطر, ومعين حسونة, قبل أن يوقعا على كرات التدريب الخاصة بنادي المجمع الإسلامي.

#المجمع الإسلامي

أخبار ذات صلة

تفاح

مغادرة 4 لاعبين دفعة واحدة عن التفاح

خدمات النصيرات يضم 7 لاعبين دفعة واحدة

هلال القدس يستغنى عن سبعة لاعبين دفعة واحدة

thumb

البحرية يضم لاعبا من المجمع الإسلامي

thumb (3)

المجمع الإسلامي بطلا لسوبر الطاولة

thumb

المجمع الإسلامي بطلا لدوري الطاولة

الأكثر قراءة اليوم

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس ولا قطع للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل حاليا

الطائرات الورقية - غزة

رئيس المجلس الإقليمي سدوت النقب: حماس تواصل التصعيد ونواصل الانجرار وراءها

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

قناص

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة