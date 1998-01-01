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هيجواين يوافق على الانتقال إلى ميلان مقابل بونوتشي

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيجواين يوافق على الانتقال إلى ميلان مقابل بونوتشي



وكالات / سما /

وافق جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي على الانتقال إلىميلان في صفقة تبادل مع ليوناردو بونوتشي حسبما أكدت مصادر مقربة من المفاوضات هذا اليوم.

 

وأشارت هذه المصادر أن اللاعب الشاب ماتيا كالدارا سوف ينضم أيضاً إلى فريق الروسونيري ، وهو واحد من أكثر الشباب الواعدين حالياً في كرة القدم الإيطالية بسبب المواهب التي يملكها.

ومن المقرر أن ينتقل المهاجم الدولي الأرجنتيني إلى ملعب سان سيرو على سبيل الاعارة ، فيما ينص العقد المبرم على قيام نادي ميلان بدفع قيمة انتقاله بشكل اجباري في صيف العام المقبل.

وستعقد اليوم الثلاثاء سلسلة من الاجتماعات من أجل التوصل إلى صيغة شاملة على كل التفاصيل ، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن اتمام ثلاث صفقات ومنها عودة بونوتشي إلى صفوف يوفنتوس.

وانضم هيجواين إلى نادي يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو في صيف عام 2016 ، وقد سجل خلال هذه الفترة 55 هدفاً في 105 مباراة ، بعد أن سجل 91 هدفاً على مدار ثلاثة مواسم مع نابولي.

#هيجواين #ميلان

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