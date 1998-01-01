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وقفة احتجاجية أمام مقر "الأونروا"بغزة .. و الاتحاد يعلن الإضراب العام والشامل قريباً

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية أمام مقر "الأونروا"بغزة .. و الاتحاد يعلن الإضراب العام والشامل قريباً



غزة / سما /

 شارك المئات من سكان قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" رفضا لسياسة التقليصات التي تتبعها المنظمة الأممية.

ورفع المشاركون بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لافتات تدعو لتصعيد الاحتجاجات للضغط على إدارة الأونروا لوقف الإجراءات التي اتخذتها وأي إجراءات ستتخذها قريبا.

ودعا متحدث باسم الهيئة في كلمةً له أمام الحشود، إدارة الأونروا بضرورة التراجع عن إجراءاتها بحق اللاجئين، معتبرا أن عملية فصل الموظفين وتقليص الخدمات سياسية بامتياز.

وشدد على أن تلك الخطوات اتخذت ضمن "مؤامرة تستهدف قضية اللاجئين"، متعهدا بالعمل على منع تمرير "هذه المؤامرة".

وأكد على استمرار الفعاليات وأنها ستأخذ منحى تصاعديا، قائلا "لا مساومة على حقوق اللاجئين ولا للصفقات المشبوهة".

من جانبه أعلن اتحاد الموظفين العرب في الأونروا، اليوم الثلاثاء، عن إضراب عام وشامل ضد إدارة الوكالة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى بدء العام الدراسي بموعده دون تأجيل.

وقال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين في الأونروا " ندعو مفوض عام الوكالة شخصياً التدخل لنزع فتيل الأزمة ووقف هذا التدهور في تقديم الخدمات والتراجع عن قرار إيقاف زملائنا الموظفين".

وأضاف حمدونة خلال كلمه له في اعتصام أمام مقر الأونروا بغزة، اليوم الثلاثاء " لن يمر قرار إلغاء عقود بعض الموظفين مهما كلفنا الأمر، وسندافع عنهم بكل ما أوتينا وفق القوانين والأعراف المكفولة".

وأكد أن إجراءات الأونروا الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتنذر بكارثة في الخدمات بكافة مناطق العمليات الخمسة.

#الاونروا #احتجاج

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