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جاريث بيل مستعد لتجديد عقده مع ريال مدريد

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل مستعد لتجديد عقده مع ريال مدريد



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد يفكر بجدية في تجديد عقده مع ناديه الملكي، بعدما أصبح حاليًا النجم الأول في صفوف المرينجي.

وكان جاريث بيل صاحب الـ 29 عامًا قد انتقل للعب في صفوف ريال مدريد صيف 2013، قادمًا من فريق توتنهام هوتسبور الإنجليزي بمبلغ 101 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وقتها.

ولكن النجم الويلزي لم يصل لمستواه المنتظر منه طيلة السنوات الماضية بسبب تعرضه للكثير من الإصابات التي منعته في الظهور بشكل جيد مع الريال، خاصةً وأن الجميع كان يضع الكثير من الآمال عليه ليكون خليفة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد رحيله.

وذكرت صحيفة “آس” نقلاً عن صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن بعد تفكير جاريث بيل في الرحيل هذا الصيف عن ريال مدريد، تغيرت وجهة نظره 180 درجة، وبات يفكر بجدية في تجديد عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة أن عقد جاريث بيل ينتهي مع ريال مدريد عام 2022، ومن المتوقع أن يجدد تعاقده مع الريال إذا سارت الأمور بطريقة جيدة الموسم المقبل.

 

وأكملت الصحيفة أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف للعب في يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعاقد المرينجي مع جولين لوبيتيجي كلها أمور جعلت بيل يغير وجهة نظره، ويستمر مع الريال، بعد تصريحه الشهير عقب فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا حيث قال “أرغب في المشاركة كل أسبوع، وهذا شيء أود أن أفعله في الموسم المقبل، وإذا لم أحصل عليه في ريال مدريد، سأبحث عنه وأفعله هذا الصيف، لدي وقت كبير للتفكير، وسنرى ما الذي سيحدث في المستقبل”.

#جاريث بيل #ريال مدريد

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