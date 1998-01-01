برشلونة يدق جرس الإنذار في صفقة رابيو

وكالات / سما /

لا يزال نادي برشلونة الإسباني، يمني النفس بالتعاقد مع أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل توفير كافة توابل النجاح للمدرب إرنستو فالفيردي، لكن وعلى الرغم من أن النادي العاصمي يرفض بيع متوسط ميدانه، إلا أنالبلاوجرانا ما فتئ يُحاول الحصول على صاحب الـ21 عاماً، خاصة وأنه تم التوصل لاتفاق شخصي معه، ولم يتبقّ سوى حسم الصفقة بين الإدارتين.

ويبدو أن برشلونة غير مستعد لانتظار أدريان رابيو إلى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، إذ يعلم النادي الكتالوني تمام العلم، أن إدارة باريس سان جيرمان ستعطل قدر الإمكان انتقال اللاعب الشاب إلى ملعب الكامب نو، وهو ما جعل الفريق الإسباني يدق جرس الإنذار في هذه الصفقة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة بعث الإنذار الأخير إلى أدريان رابيو، حيث ستنتظره الإدارة الكتالونية هذا الأسبوع فقط، وتريد منه حزم موقفه مع باريس سان جيرمان، وذلك من أجل فتح باب المفاوضات بين الأطراف المعنية، أما في حال عدم حدوث ذلك، فإن البلاوجرانا سيوجهون بوصلتهم نحو لاعب آخر.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن إدارة باريس سان جيرمان ستعقد اجتماعاً مع أدريان رابيو يوم الخميس المقبل، من أجل إغرائه بالأموال ومحاولة تجديد عقده، وذلك رغم أن اللاعب الفرنسي لم يوافق حتى الآن على الشروط الشخصية التي قدمها فريق عاصمة الأنوار، مع العلم أن صاحب الـ21 عاماً أبلغ الإدارة الباريسية برغبته في الرحيل في أكثر من مناسبة.

يُذكر أن إيريك أبيدال سافر إلى مدينة باريس الفرنسية، وذلك من أجل تهدئة وتيرة الخلاف بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مما قد يساعد على ضم أدريان رابيو وتفادي سيناريو صفقات سابقة، مثل تياجو سيلفا، أنخيل دي ماريا وماركو فيراتي.