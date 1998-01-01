ابو هولي يعود جرحى مسيرة العودة بالقاهرة

غزة / سما /

عاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد ابو هولي جرحى مسيرة العودة القادمين إلى مصر من قطاع غزة والذين يرقدون على أسرة الشفاء في مستشفى الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة.



وكان في استقبال ابو هولي الطواقم الطبية العاملة في المستشفى وعدد من مرافقي المرضى الذين رحبوا بهذه الزيارة والدور الذي يقوم به في خدمة الشعب.



واطمأن د. ابو هولي على الوضع الصحي للجرحى، مشيداً بحجم الرعاية الطبية والخدمات المقدمة للجرحى وذويهم من المرافقين لهم.



وأشاد بالدور المتميز والمشهود تاريخياً للشقيقة مصر رئيسا وحكومة وشعباً الذين كانوا على الدوام مع حقوق الشعب وأحد أهم الداعمين لصموده في وجه بطش الاحتلال.ونقل ابو هولي تحيات الرئيس الو مازن لكل الاطقم الطبية في المستشفى، مشيدا بالدور الذي يقومون به في خدمة الجرحى والمصابين من أبناء الشعب.



وثمن ابو هولي دور الشقيقة مصر في تقديم كافة الإمكانيات لخدمة أبناء الشعب، مثمناُ دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الداعم لكافة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 وحق العودة والتعويض للاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودوره في إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني.



وكان د. ابو هولي قد توجه الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة (100) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية.

