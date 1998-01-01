كلوب يغري ماني باقتفاء أثر محمد صلاح

وكالات / سما /

أظهر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، تفاؤلاً كبيراً بخصوص إمكانية استمرار ساديو ماني مع الفريق الأحمر لفترة طويلة كما فعل زميله المصري محمد صلاح قبل أسابيع قليلة، حين جدد عقده لأمد بعيد، كما أشار المدرب الألماني إلى أن الحفاظ على النجوم يعد إنجازاً كبيراً لإدارة ممثل الميرسيسايد.

وقال يورجن كلوب في تصريحات مطولة نشرتها صحيفة (جارديان) البريطانية: “عندما أتحدث عن الأجواء الإيجابية في النادي، فهذا لا يقتصر على المدرجات، نحن في ليفربول فريق جماعي، ويرغب اللاعبون في أن يكونوا جزءً من النادي”.

وتابع مدرب الفريق الأحمر: “هذا أمر رائع وإنجاز كبير للنادي، لأنه بوسع اللاعبين فيرمينو وصلاح وماني والكثير من اللاعبين الآخرين الظهور بشكل مميز مع أي فريق آخر في العالم”.

واختتم المدرب الألماني تصريحاته الصحفية، بالقول: “موقفنا تطور لأن هذه النوعية من اللاعبين لم تلعب معنا ثم ترحل. الآن الأمر جيد، لكن يجب علينا جميعا أن نحقق شيئاً”.

ونجح ليفربول في إقناع العديد من اللاعبين بتمديد عقودهم لأمد طويل، بُغية إنجاح المشروع الكروي الذي بدأه الفريق الأحمر مع يورجن كلوب قبل أزيد من عامين ونصف، علماً أن محمد صلاح كان آخر لاعب جدد ارتباطه مع وصيف بطل أوروبا.