اتحاد موظفي "الأونروا" بغزة : ندعو المفوض العام للتدخل والإضراب العام والشامل قريباً

غزة / سما/

اعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيني "الاونروا" اليوم الثلاثاء، عن إضراب عام وشامل ضد إدارة الوكالة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى بدء العام الدراسي بموعده دون تأجيل.

وقال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين في الأونروا “ندعو مفوض عام الوكالة شخصياً التدخل لنزع فتيل الأزمة ووقف هذا التدهور في تقديم الخدمات والتراجع عن قرار إيقاف زملائنا الموظفين”.

وأضاف حمدونة خلال كلمه له في اعتصام أمام مقر الأونروا بغزة، اليوم الثلاثاء “لن يمر قرار إلغاء عقود بعض الموظفين مهما كلفنا الأمر، وسندافع عنهم بكل ما أوتينا وفق القوانين والأعراف المكفولة” مؤكدا أن إجراءات الأونروا الأخيرة تدق ناقوس الخطر وتنذر بكارثة في الخدمات بكافة مناطق العمليات الخمسة.

بدورها، دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة إدارة الأونروا للتراجع عن قرارها ضد اللاجئين لأنها قرارات مشبوهة.

وقال حسين منصور عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية “إن الفعاليات ضد قرارات الأونروا مستمرة ومتواصلة وستأخذ منحنى تصاعدي خلال الأيام القادمة”، موضحاً أن قضية فصل الموظفين وتقليص الخدمات سياسية بامتياز.

وكان ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة أكد وجود أبعاد سياسية وراء تقليص الدعم المالي للوكالة، وأن العام الدراسي الجديد قد يؤجل في حال عدم توفر الأموال.

وقال شمالي في تصريحات له“أمريكا لم تقل لنا أنها لا تمتلك أموال ولا تستطيع أن تعطينا أموال بل قالوا لنا لن نعطيكم أموالا لأسباب سياسية، ومن يعتقد أن هناك بعد سياسي لهذه الأزمة معه حق، ولكن بالنسبة لنا كإدارة أونروا نحن لم نحصل على هذه الأموال فكان علينا اتخاذ قرارات لأنه لا يوجد لدينا أموال، وقراراتنا مدفوعة بقرارات سياسية”.

ويواصل اتحاد موظفي الأونروا اعتصامه أمام المقر الرئيس للوكالة في غزة، احتجاجا على فصل وتقليص عمل ما يقارب 1000 موظف.