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ويليان يحسم الجدل حول مستقبله مع تشيلسي

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويليان يحسم الجدل حول مستقبله مع تشيلسي



وكالات / سما /

حسم ويليان نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي الجدل حول مستقبله مع النادي اللندني.

 

ويجذب اللاعب الدولي البرازيلي اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي، برشلونة الإسباني وريال مدريدالإسباني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في كأس العالم الأخيرة في روسيا، قبل أن يودع منتخب بلاده، السليساو من الدور ربع النهائي على يد منتخب بلجيكا.

ويرغب جوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر بتدعيم صفوف أحمر مانشستر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث اشتكى علانية من سوء أداء ناديه في السوق، وأنه لا يملك ما يكفي من اللاعبين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم القادم.

كما كان يرغب برشلونة في الحصول على خدمات البرازيلي، ولكن ارتفاع سعر اللاعب جعل البرسا يحول أنظاره إلى مالكوم لاعب بوردو الفرنسي ويوقع معه بالفعل.

 

ويليان صدم الأندية المهتمة بضمه عندما أعلن أنه سعيد في تشيلسي والعيش في لندن ولا ينوي الرحيل، حيث صرح إلى جلوبو إسبورتي قائلًا “لا، أنا عائد إلى إنجلترا، أنا سعيد للغاية في تشيلسي”.

#ويليان #تشيلسي

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