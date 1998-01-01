جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران ترد على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم!

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران ترد على عرض ترامب: هذه شروطنا للتفاوض معكم!



طهران /وكالات /

اشترط نائب رئيس الإدارة الرئاسية في إيران، حميد أبو طالبي، عودة أمريكا للالتزام بالاتفاق النووي مع بلاده، واحترام دولة إيران، قبل بدء أي محادثات بين طهران وواشنطن.

وكتب أبو طالبي على حسابه في تويتر: "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالحوار كطريقة لحل النزاعات في المجتمعات المتحضرة، أن يفعلوا الأشياء التالية أيضًا: احترام دولة إيران العظيمة، والحد من الأعمال العسكرية العدائية، والعودة إلى الاتفاق النووي. إن العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة SVPA (الصفقة النووية) هي شرط لا غنى عنه للحوار، يجب أن يتم إبرام الاتفاق النووي".

يأتي ذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، أنه لا مانع لديه من إجراء لقاء مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ولكن دون شروط مسبقة، وأضاف، أن الرغبة يجب أن تأتي من إيران أيضا.

وكان ترامب قد أعلن في 8 مايو الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران. وأمر باستئناف جميع العقوبات ضدها، وكذلك فرض عقوبات ضد الدول الأخرى التي تتعامل مع إيران.

أعضاء "السداسية" الآخرون عارضوا خطوة الولايات المتحدة هذه. وأبلغ الشركاء الأوروبيون واشنطن أنهم ينوون الاستمرار في الالتزام بشروط الصفقة النووية مع إيران.

أخبار ذات صلة

روحاني: لا تلعب بالنار يا ترامب والحرب معكم ستكون ام كل الحروب

ترامب- ارشيف

ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

ترامب - ارشيف

ترامب: إيران تغيرت وستعود إلى بحث صفقة جديدة

ترامب- ارشيف

ترامب يبلغ ماكرون انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران

ترامب يتراجع : مستعدون لإبرام اتفاق حقيقي مع إيران

ترامب - ارشيف

ترامب: ليس هناك اتفاق نووي مع إيران وصواريخها تصل كل نقطة في اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

بطل "قيامة أرطغرل" يتعرّض للانتقادات بسبب هذا القرار !

الأخبار الرئيسية

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس وحماس تراوغ منذ عشر سنوات

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

الطائرات الورقية - غزة

رئيس المجلس الإقليمي سدوت النقب: حماس تواصل التصعيد ونواصل الانجرار وراءها

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

قناص

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة