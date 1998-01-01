إيران تشترط تأمين مصالحها لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

طهران /وكالات /

قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا مرتبط بتأمين المصالح الإيرانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ التزاماته تجاه طهران.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الحظر، التي تطرح بشان إيران تؤثر بالتأكيد على نشاط مضيق هرمز، وعلينا أن نعلم بأن النتيجة الحاصلة من قرار ما على الصعيد الدولي لا تؤثر على دولة واحدة فقط، بل تؤثر على إجراءات الآخرين أيضا.

وتابع قائد القوة البحرية الإيرانية، أن "مضيق هرمز هو جزء من مصالح إيران، وأن القوة البحرية قد وفرت الأمن للمضيق لغاية الآن وستفعل ذلك في المستقبل أيضا".

وقال خانزادي: "إننا نأخذ في الحساب إجراءات أمريكا، إلا أنها (الإجراءات) غير مؤثرة على قراراتنا، إذ أن قراراتنا تتخذ على أساس أوامر القائد العام للقوات المسلحة".