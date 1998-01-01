جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" المحاولات الأمريكية الهادفة لتصفية قضايا الصراع الكبرى الواحدة تلو الأخرى مصيرها الفشل

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الزيارات الإستفزازية التي يقوم بها سفير إدارة ترامب لدى تل أبيب، دافيد فريدمان، للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها زيارته الإستفزازية لمستوطنة "أدم". هذه الزيارات الامريكية الرسمية تحظى بشكل دائم بترحيب قادة المستوطنين الذين يصفونها بأنها تأكيد على دعم الإدارة الأمريكية للاستيطان والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتضح أيضا من تصريحات المستوطن "عوديد رفيف" رئيس مجلس مستوطنة "افرات"، الذي أشاد خلال لقاء نظمته القناة السابعة الاسرائيلية مع أعضاء وفد من المقربين لترامب بـ (الإلتزام الأمريكي الواضح إتجاه يهودا والسامرة وبالمبادرة الأمريكية لإعادة تعريف وتوصيف مسألة اللاجئين الفلسطينيين)، مضيفاً (أن نجاح هذه المبادرة سيؤدي الى انهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين كما تم إنهاء قضية القدس من خلال إعلان ترامب). في هذا السياق تُجدد وزارة الخارجية إدانتها للتحرك الذي بادر اليه النائب الأمريكي "داغ لامبوران" لسن قانون جديد يعترف فقط بـ 40 ألف لاجىء فلسطيني، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من ما يُسمى بـ "صفقة القرن"، الهادفة الى شطب وتصفية القضية الفلسطينية وقضاياها الكبرى وفي مقدمتها قضيتي القدس واللاجئين.

     ترى الوزارة أن إدارة الرئيس ترامب وأركانها من التيار الصهيوني المتدين ماضون في الإستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية والإنقلاب والتمرد عليها، في محاولة لفرض مواقفهم وسياساتهم المنحازة بشكل أعمى للاحتلال الإسرائيلي على المجتمع الدولي بعجرفة وغطرسة غير مسبوقة. تؤكد الوزارة من جديد أن مواقف الإدارة الأمريكية غير قانونية وغير شرعية وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأن صمود شعبنا وثباته على حقوقه والتفافه حول قيادته الشرعية قادر على إسقاط أوهام الإدارة الأمريكية ومؤامراتها، وعلى إفشال محاولات إدارة ترامب فرض مواقفها على المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

فتح تدعو لمواجهة "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

عباس - ارشيف

الرئاسة: جولة "غرينبلات وكوشنير" مصيرها الفشل وتهدف لفصل غزة وتجاوز الشرعية

"الخارجية الأمريكية" ترد على عباس بشان مشاركة دول أخرى في المفاوضات

السفارة الامريكية

الخارجية الأمريكية تبلّغ سفاراتها بنيتها الاعتراف بالقدس " عاصمة لإسرائيل"

عباس- ارشيف

الرئيس: التسوية المقبلة ستكون ضمن حل "الدولة الواحدة مع الاسرائيليين"

الرئيس عباس وبن سلمان

مجدلاني: السعودية نقلت لنا "صفقة القرن" وهي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

الكشف عن لقاء سري بين العمادي ونائبة بالكنيست وهذا ما جرى خلاله ..

سيناريوهات الحرب القادمة : تل ابيب تخلي مئات الاف السكان

نائب ليبرمان: حماس فهمت الرسالة ونحن في طريقنا للتهدئة

الأخبار الرئيسية

التميمي لـ"سما" : لا اعرف من سيخلف الرئيس عباس وحماس تراوغ منذ عشر سنوات

نتنياهو ويوفال

وزير إسرائيلي : نحن في طريقنا لتسوية طويلة المدى مع حماس

الطائرات الورقية - غزة

رئيس المجلس الإقليمي سدوت النقب: حماس تواصل التصعيد ونواصل الانجرار وراءها

وفد فتح

رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

قناص

تقديرات اسرائيلية : قناص واحد نفذ عمليتي القنص الأخيرتين على حدود غزة