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"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 1/8/2018، ولغاية الخميس 20/9/2018م.

وأضاف الصندوق في بيان صحفي، أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق http://eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب إلكترونياً والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، وأنه يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب في موقع الصندوق إنشاء اشتراك جديد قبل إجراء الخطوات المذكورة أعلاه.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الأول 2018-2019.

#إقراض الطلبة #طلبات

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