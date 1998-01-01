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مؤسسة مدى تطلق مخيما صيفيا للأطفال في القدس

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

اطلقت مؤسسة المدى مخيم صيفي بتمويل من الصندوق العربي وبإشراف ودعم مؤسسة التعاون، وذلك استكمالا لمشروع "من أجل هويتي أغني" الذي تنفذه المؤسسة.

وقالت منسقة المشروع روان غنيم أن هذا المخيم يأتي امتدادا لمشروع "من أجل هويتي أغني "والذي يمتد لمدة أسبوع من 31/7 إلى 5/8، وهو بمثابة برنامج تدريبي مكثف وذلك استعدادا للحفل المركزي في ختام هذا المخيم.

وأضافت أن المخيم يضم 120 طالبا وطالبة من النادي الفني بالإضافة إلى طلاب آخرين للاستفادة من برامج هذا المخيم،  وينفذ في مدرستي "ذكور علي، والفتاة اللاجئة"  بحيث تضم كل مدرسة 60 طالبا في كل منها وبإشراف 6 مدربين مختصين.

وأكدت أن الهدف الأساسي من المخيم هو التدريب المكثف على برامج المشروع وهي"الموسيقى والدراما والكتابة الإبداعية"، والتي تدربوا عليها طيلة العام الماضي والتي تركزت على تعريفهم بالهوية الشخصية والهوية الثقافية والتراث الفلسطيني، وإكسابهم المهارات المتنوعة، والتي وأسفرت عن إنتاج 6 أغاني من تأليف وتلحين وكتابة الأطفال، بالإضافة إلى عرض مسرحي" سيتم عرضهم في الحفل الختامي .

وأشارت إلى أن المخيم يضم بالإضافة إلى البرنامج التعليمي برنامجا ترفيهيا أيضا، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم رحلة ترفيهية للأطفال فور انتهاء المخيم الصيفي.

#مؤسسة مدى

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