محكمة اسرائيلية: 5 شهور سجن للشاعرة طاطور بسبب قصيدة "قاوم يا شعبي قاوم"

الناصرة / سما /

حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، على الشاعرة دارين طاطور من قرية الرينة، بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر فعلي و6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض.

وتتهم النيابة الإسرائيلية الشاعرة طاطور بكتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال ونشرها في صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد إدانتها بـ"التحريض" و"الدعم لمنظمة إرهابية"، فقد طالبت النيابة بسجنها لمدة تتراوح بين 15 و26 شهرا.

وقضت الشاعرة طاطور أكثر من عامين وثمانية أشهر بين السجن والاعتقال المنزلي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت منزل الشاعرة طاطور في 11 تشرين الأول- أكتوبر من العام 2015، واعتقلتها وقدمت لائحة اتهام ضدها، في 2 تشرين الثاني- نوفمبر 2015، شملت بنود "التحريض على العنف ودعم تنظيم إرهابي".وجاء الاعتقال والملاحقة السياسية بسبب قصيدة كتبتها الشاعرة طاطور بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، إضافة إلى مشاركتين في "فيسبوك" أبدت فيهما تخوفا من إمكانية أن تكون "الشهيدة المقبلة"، وذلك في أعقاب جريمة إعدام الطفل محمد أبو خضير حرقا.

