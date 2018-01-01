احصائية : 192 شهيدا فلسطينيا منذ بداية العام

رام الله /سما/

أصدر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، اليوم الثلاثاء، إحصائية بعدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية العام الحالي، والذين بلغ عددهم 192 شهيدا.

وجاءت الاحصائية بناء على عمليات البحث الميداني والتدقيق التي أجراها المركز من خلال فروعه في كافة محافظات الوطن، وتعبئة الاستمارات الخاصة بجميع الشهداء الذين استشهدوا بفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 1/1/2018 حتى 31/7/2018.

وجاءت النتائج على النحو التالي:-

1- عدد الشهيدات والشهداء (192) شهيدا.

2- (173) شهيدا وشهيدة من محافظات غزة.

3- (19) شهيدا وشهيدة من محافظات الضفة.

4- عدد الشهيدات الإناث (3) شهيدات.

5- عدد الشهداء الذكور (189) شهيدا.

6- أصغر الشهداء سناً، الشهيدة الطفلة ليلى أنور الغندور ( ثمانية شهور) من محافظات غزة، وأكبر الشهداء سناً، الشهيد إدريس شاكر حامد جبارين (60) عاماً، من بلدة سعير/ الخليل.

7- عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاماً) هو (32) شهيدا وشهيدة.

8- أكثر فئة عمرية تم استهدافها هي عمر (22) عاماً، (11) شهيداً.

9- عدد الشهيدات والشهداء المتزوجون (81)، ( 80 من الذكور) و(واحدة من الإناث/ خاطبة).

10- 2 من الشهداء سقطوا نتيجة استنشاقهم للغازات السامة.

11- الشهيد محمد احمد حجيلة، والشهيد عمرو وحيد أبو سمور، والشهيد مجاهد عبد الفتاح مصطفى أبو عزوم، الشهيد لؤي مازن كحيل، والشهيد أمير وليد النمرة، من غزة، فقد إستشهدوا بعد أن استهدفتهم قوات الإحتلال بقصف جوي بواسطة صاروخ أطلقته طائرة من نوع F16، أما الشهيد مجاهد نبيل الخضري، فقد استشهد بعد أن استهدفته قوات الإحتلال بقصف جوي بواسطة طيران إستطلاع.

12- (184) شهيداً، تم استهدافهم بالرصاص من أسلحة أتوماتيكية.

13- متوسط أعمار الشهداء والشهيدات هو 24 سنة وتسعة أشهر.

14- خلال الفترة من1/1/2018 إلى 31/7/2018، ارتقى شهيد واحد كل (26) ساعة تقريباً، وهذا يعني أن عدد الشهداء تضاعف خلال هذا العام مقارنة مع العام (2017) بنسبة تقارب (أربعة أضعاف ونصف تقريباً)، حيث كان قد بلغ عدد الشهداء خلال العام 2017 (76) شهيداً، بمعدل شهيد واحد كل (115) ساعة.

15- بلغ عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، حتى إعداد هذا التقرير كما يلي:-

أ‌- 10 جثامين لشهداء سقطوا خلال العام 2018.

ب‌-268 جثمان لشهداء سقطوا منذ العام 1965 وحتى تاريخ 31/12/2017.