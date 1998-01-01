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لأول مرة .. "البالونات" الحارقة تصل بئر السبع و حريق في النقب

الثلاثاء 31 يوليو 2018 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة .. "البالونات" الحارقة تصل بئر السبع و حريق في النقب



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة هآرتس" نقلا عن شرطة الاحتلال، انه سقط في بئر السبع، أمس، بالون مشتعل، وذلك لأول مرة منذ بدء إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة، باتجاه أراضي الداخل.

وقد عالج خبراء المتفجرات في شرطة الاحتلال البالون الذي سقط في الحي "د" في المدينة.

ووفقاً لشرطة الاحتلال، فقد تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى شارع رينغل بلوم في المدينة وقاموا بإغلاق الشارع بعد ورود تقارير عن بالون مشبوه. وأعيد فتح الشارع بعد معالجة بالبالون.

كما شب حريق، صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من أحد التجمعات الاستيطانية في ما يعرف بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" في النقب الغربي، بسبب بالونات مشتعلة أطلقها فلسطينون من قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية أن طواقم الإطفاء التي هرعت إلى المنطقة تمكنت من السيطرة على الحريق.

#البالونات الحارقة #السبع #غزة

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