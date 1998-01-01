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ضابط درزي ينسحب من الجيش الإسرائيلي لهذا السبب ..

الثلاثاء 31 يوليو 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط درزي ينسحب من الجيش الإسرائيلي لهذا السبب ..



القدس المحتلة / سما /

أعلن ضابط درزي في الجيش الإسرائيلي، عن إنهائه خدمته العسكرية، وانسحابه من الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على قانون القومية الإسرائيلي الجديد.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر، أن الضابط طالب بقية الضباط والجنود من الطائفة الدرزية بالانسحاب، وعدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة معاريف، إن الضابط "أمير جمال"، كتب في منشور له على صفحته الخاصة بالفيسبوك، أنه خدم في الكثير من المعارك لصالح "إسرائيل" ومنها بينها جميع المعارك بقطاع غزة.

وأضاف: أن الدولة التي خدمها هو واثنين من أخوته لم تمنحهم شيء مقابل هذه الخدمة، سوى تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، معلناً عن نيته وقف خدماته للدولة والانسحاب من الجيش.

يشار الى أن الطائفة الدرزية، تعارض قانون القومية الإسرائيلية الذي يصنف "إسرائيل" كدولة يهودية ولا يعطي أي صفة للطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها في الجيش الإسرائيلي.

#ضابط درزي #انسحاب #الجيش

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