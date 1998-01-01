الرئيس يصادق على تعديلات قانون التقاعد العام

رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ان الرئيس محمود عباس صادق أمس الاثنين، على التعديلات التي جرت على قانون التقاعد العام.



وأوضح الحلو في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الثلاثاء، ان التعديلات على قانون التقاعد العام جاءت لحفظ حقوق الموظفين المصابين بالعجز الصحي والوفاة كأساس، ولإعادة حقوق من كانوا يعملون وفق القوانين والانظمة السابقة قبل عام 2006.



وبين الحلو ان الموظف الذي كان يعمل وفق القوانين والانظمة السابقة ستصرف حقوقه التقاعدية وفق هذه القوانين بمعادلة، كما ستصرف حقوقه وفق قانونالتقاعد العام بمعادلة أخرى وجمع المعادلتين بسقف 80% من الراتب التقاعدي بحد أعلى.



وأضاف الحلو أنه تم تحديد الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية بنسبة 30% في حالات العجز الصحي والوفاة وهي كانت غير محددة سابقا.



وأشار إلى أنه لم يتم تعديل سن التقاعد علما انه اصبح ضرورة في المرحلة المالية بفلسطين وتم الحفاظ على السن الحالي للتقاعد لحين وجود ظرف اقتصاديوسياسي ومالي افضل لأن رفع سن التقاعد سيؤدي الى مضاعفة اعداد البطالة.



وتابع رئيس هيئة التقاعد ان سن الخدمة للتقاعد يعتمد على ركيزتين هما سنوات الخدمة والعمر المحدد بـ 60 عاما.

