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تحذيرات من اكل هذا الحمص

الثلاثاء 31 يوليو 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من اكل هذا الحمص



القدس المحتلة / سما /


طلبت شركة شتراوس الإسرائيلية من المستهلكين عدم تناول الحمص المنتج من الشركة في العبوة ذات 650 غراما، والتي تنتهي صلاحيتها في 6 أيلول- سبتمبر القادم.

وقالت شركة شتراوس إن فحوص الجودة الروتينية التي أجرتها في مصنع السلطة أثارت شكوكا حول وجود "السالمونيلا" في دفعة واحدة من الانتاج، مضيفة أن كميات صغيرة من هذا المنتج والتي تحمل الرقم الرمز الشريطي "باركود" (7290107940030) قد وزعت على مراكز البيع.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبري أن شركات الأغذية في إسرائيل تجري فحوصا لمنتجاتها، وعلى الرغم من ذلك في بعض الأحيان تظهر نتائج وجود بكتيريا ضارة في المنتجات بعد أن تكون قد طرحت للمستهلكين في الأسواق.
 

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