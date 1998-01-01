بلدية جباليا النزلة تنجز 4000 معاملة خلال النصف الأول من 2018

جباليا / سما /

قال رئيس قسم قلم الجمهور في بلدية جباليا النزلة الأستاذ ماهر الدعالسة إن القسم أنجز 4008 معاملة خلال النصف الأول من عام 2018



وأوضح رئيس القسم أنه تم إنجاز 1078 معاملة تتعلق بتراخيص البناء والحرف وتحديد الموقع العام وتحديد الشوارع وطلبات الحصول على الإسمنت.



وأفاد الدعالسة أنه تم أيضا إنجاز 2273 طلب وشكوى؛ 776 منها تم استقبالها على الرقم المجاني، وتوزعت المعاملات إلى طلبات صيانة شوارع، وصيانة شبكات الصرف الصحي والمناهل، وصيانة الإنارة، وطلبات خاصة لرئيس البلدية، واعتراضات على المخططات الهندسية والتفصيلية وعلى الشؤون القانونية وشكاوى أخرى.



وأضاف رئيس قسم قلم الجمهور أنه تم إنجاز 657 معاملة تتعلق باشتراكات المياه والصرف الصحي، وإصدار عدم الممانعة.



وأكد الدعالسة أن استيفاء المواطنين للوثائق والأوراق المطلوبة يسرع من إنجاز المعاملات، وأن القسم يبذل جهوده لإنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة.