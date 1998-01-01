"كيكي" يتسبب بموجة سخرية من وزير المالية الإسرائيلي (شاهد)

القدس المحتلة / سما /

تسبب مقطع مصور لوزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون، نشر لوقت قصير قبل إزالته، وهو يؤدي تحدي "كيكي"، بموجة سخرية واسعة من قبل المعلقين الإسرائيليين.



وأوضح موقع "واللا" العبري، أن الإسرائيليين عقب نشر الوزير كحلون الفيديو في صفحته على موقع "فيسبوك"، وهو يقوم بأداء تحدي "كيكي"، تساءلوا: "هل من المفترض أن يكون هذا مسؤولا عن كل أموالنا؟".



ويظهر الفيديو، الوزير الإسرائيلي وهو يسير بجانب السيارة عندما تبدأ الأغنية المشهورة، وبعد ثوان قليلة تقطع الأغنية ويعود إلى السيارة ويقول: "دعني من هذا الهراء، لدينا الكثير من العمل للقيام به"، وفق الموقع.



وأشار إلى أنه منذ اللحظة التي تم تحميل الفيديو فيها فقد حصد عشرات الآلاف من المشاهدات، ومئات التعليقات من الإسرائيليين.



وجاء من بين التعليقات: "يظهر هذا الفيديو مدى انشغال الوزير"، "هذا هو الشخص الذي من المفترض أن يكون مسؤولا عن كل أموالنا.."، وغيرها الكثير.



وزعم "واللا"، أن إزالة الفيديو تمت بعد طلب "هيئة السلامة على الطرق" الإسرائيلية ذلك من الوزير، وجاء في تعليق مكتب وزير المالية الإسرائيلي: "على الرغم من أن الفيديو تم تصويره على رصيف في مكان آمن بدون حركة مرور، فإننا نحترم طلب الهيئة، وتمت إزالة الفيديو".



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قامت بالاتصال بالوزير كحلون لطلب إزالة الفيديو، "وبعد ساعة أو نحو ذلك، استجابوا للطلب".



وتساءلت القناة الإسرائيلية العاشرة: "لماذا قام الوزير كحلون بتنفيذ هذا التحدي الفيروسي الذي يشكل جريمة جنائية؟"، مضيفة أنه "ليس واضحا ما حدث للوزير، وكيف أنه وافق على تصوير مثل هذا الفيديو".



ورأت أن تصرف وسلوك كحلون، "يشجع فقط على ظاهرة تستحق الإدانة بكل لغة ممكنة، وهو مثال سيئ لجيل لشباب"، وأضافت بلغة ساخرة: "سنوصي الوزير بمراقبة التحذير الرسمي الذي أصدرته شرطة مومباي على تويتر".



وأوضحت أن وزير المالية، قام بإزالة الفيديو سريع الانتشار من صفحته على "فيسبوك" بعدما "فهم ما فعله"، معتبرة أن ما فعله كحلون في ظل تحذير السلطات في جميع أنحاء العالم من تحدي رقصة "كيكي"، يظهر أنه غير مهتم لذلك.



وينطوي تحدي "كيكي" على القفز من السيارة خلال سيرها والرقص ومن ثم القفز مرة أخرى إلى السيارة وهي تسير، وهو ما تسبب بوقوع العديد من الحوادث.



