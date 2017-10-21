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رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة

الثلاثاء 31 يوليو 2018 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. وفد "فتح" يسلم المخابرات المصرية موقف القيادة بشأن المصالحة ويغادر القاهرة



أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية رئيس وفد حركة "فتح" للمصالحة إن وفد الحركة سلم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ردا إيجابيا ومكتوبا علي الأفكار التي تضمنتها الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية .

وقال الأحمد ان" ورقة حركة فتح ارتكزت علي اتفاق المصالحة 2011 والتفاهمات التي تم التوقيع عليها ونأمل ان تستجيب حماس وتنفذ ما اتفقنا عليه" .

وعقد وفد حركة "فتح" اجتماعا مطولا امس مع الوزير عباس كامل بمقر الجهاز بالقاهرة وسلمه موقف القيادة الفلسطينية بشأن ملف المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.

وقدم وفد فتح شرحا وافيا حول رؤية القيادة الفلسطينية وتمسكها بالموقف الذي اتخذ في 21/10/2017 لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدةالوطنية.

وغادر الوفد القاهرة الليلة بعد زيارة استغرقت يومين

وضم الوفد عضوا اللجنة التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، والوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وبحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر السفير دياب اللوح.

ومن ناحية أخرى وصل امس القاهرة وفد من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، وعضوية د.موسى أبو مرزوق ود.خليل الحية وم. روحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران للتشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.

واطلع المسؤلين المصريين وفد حركة حماس على موقف حركة فتح من الأفكار المصرية بشأن المصالحة.

#فتح #وفد #القاهرة

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