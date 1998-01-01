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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا في الضفة واصابة جندي بجراج في الدهيشة

الثلاثاء 31 يوليو 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 14 مواطنا في الضفة واصابة جندي بجراج في الدهيشة



رام الله / سما /

 شن جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت 14 مواطنا من انحاء الضفة الغربية.


وتركزت الاعتقالات في رام الله الخليل وقلقلية وجنين، فيما جرى تحويل المعتقلين لمخابرات الاحتلال لاستكمال التحقيق.

ففي مدينة رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب زكي فايق عطا،الشقيقين عبد ومحمد صمادعة، الشاب أحمد محمود نخلة، بينما اعتقل الأسير المحرر محمد تحسين حجاجرة من بيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمود عادل والشيخ لؤي حمدان سمودي وعبد السلام صالح كميل وإياد محمد كميل من مدينة جنين، فيما اعتقل إبراهيم خليل أبو دية، محمد عماد إخليل، وسيف كسّاب أبو دية من الخليل.

ونفذ الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية واعتقل أدهم سلمي وعمر عمران حسين وأحمد نور الدين ريان، بينما اعتقل الشاب حازم العجلوني من بلدة كفر عقب شمال القدس.

واعلن جيش الاحتلال اصابة مجندة بجروح طفيفة اثناء اقتحام جنود الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم.
 

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