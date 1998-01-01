ترمب يؤكد استعداده للاجتماع مع الإيرانيين بدون شروط مسبقة

واشنطن -وكالات -

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، أنه مستعد للاجتماع مع الزعماء الإيرانيين بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ترمب رداً على سؤال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني: "سألتقي مع أي

شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات" خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما.

وأضاف: "سأجتمع بالتأكيد مع المسؤولين في إيران إذا أرادوا الاجتماع"، مشيراً إلى أنه سيطلب "عدم وجود شروط مسبقة".

من جانب آخر، أشاد الرئيس الأميركي بالنهج الإيطالي الذي يزداد تشددا تجاه الهجرة، وذلك في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وتحدث لكونتي في المكتب البيضاوي، قائلاً "أتفق كثيراً مع ما تفعله فيما يتعلق بالهجرة، والهجرة غير الشرعية وحتى الهجرة الشرعية".

وتابع: "لقد اتخذ (كونتي) موقفا قويا للغاية على الحدود، لم يتخذ مثله سوى القليل من الدول. وبصراحة، أرى أنه يفعل الصواب".

وأعلن ترمب أن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا ستبقى قائمة في الوقت الراهن ولن يتم تعديلها، على الرغم من القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.