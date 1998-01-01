جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر والامم المتحدة وحماس وخطة ما بعد الفشل

القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات

الثلاثاء 31 يوليو 2018 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة : تقدم ملحوظ في محادثات المصالحة وفتح تتمسك باولوية تسليم الوزارات



القاهرة / وكالات /

ألقت مصر بثقلها لإنجاح المحادثات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية، وبالمبادرة المتعلقة بقطاع غزة التي يعمل عليها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مدعومة بموقف دولي تمثله الأمم المتحدة وأميركا وسط حديث عن تدخل رئاسي روسي ودور ألماني. ووصفت مصادر فلسطينية أجواء المداولات بأنّها «إيجابية وبناءة»، بالتوازي مع رفض منظمة التحرير سعي أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى سن قانون يعترف فقط بـ40 ألف لاجئ فلسطيني بدلاً من 5.2 مليون (راجع ص4).


وعلمت «الحياة» أن تقدما ملحوظاً سجّل في المحادثات التي جمعت رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل بوفد حركة «فتح»، في وقت وصل إلى القاهرة وفد من حركة «حماس»، وسط توقع لقاء يجمع الحركتين مع المسؤولين المصريين فور الحصول على موافقة «فتح» النهائية على ورقة الاقتراحات المصرية.

وقال لـ «الحياة» مصدر فلسطيني مطلع على المحادثات إن تقدماً تحقّق في الملفات الأربعة التي طرحها الراعي المصري مع وفد «فتح»، بقيادة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد. وتتمثّل في: المصالحة، والتهدئة مع إسرائيل، ومبادلة أسرى فلسطينيين بالجنود الإسرائيليين الأربعة المحتجزين لدى «حماس»، فضلاً عن التبادل الاقتصادي المصري - الفلسطيني، خصوصاً مع غزة.

وكشف المصدر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعب دوراً مساعداً في ملفي المصالحة والتهدئة، إذ تربطه علاقات قوية مع الرئيسين محمود عباس وعبدالفتاح السيسي إلى جانب حركة «حماس» ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. ويترافق الدور الروسي مع ما كشفته «الحياة» قبل ثلاثة أسابيع عن دور محوري لألمانيا في صفقة الأسرى.

وترى مصادر ديبلوماسية أنّ «فتح» في حال موافقتها على الورقة المطروحة ستكون مسؤولة عن عملية الإعمار والمشاريع الإنسانية في غزة، وهذا يتطلب الكثير من المال الذي تسيطر على مفاتيحه الإدارة الأميركية. إذ يرجّح أن تسعى إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية في مقابله.

وأفادت مصادر مصرية بأنّ رد «فتح» على الورقة المصرية تضمّن ملاحظات انصبت على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ورأت أن الأولوية هي لتسليم الوزارات في إطار تمكين الحكومة الحالية، ثم النظر في حكومة جديدة. وأفاد مسؤول بارز في «فتح» لـ «الحياة»: «لن نقبل بأن نكون صرافاً آلياً في غزة، مسؤولين عن تأمين المال، فيما تتحكم حماس بكل مفاتيح الحياة والأمن».

إلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية في رام الله لـ «الحياة» إنّ «مصر تفضل عودة السلطة للعمل في القطاع والإشراف مباشرة على كل المشاريع، بما فيها معبر رفح الحدودي»، ولكن في حال عدم استجابتها ستقدم القاهرة على العمل في القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة و «حماس».

وذكرت المصادر أنّ عوامل دفعت القاهرة إلى تبديل موقفها، أوّلها، وجود ضوء أخضر أميركي، والثاني، تطوّر التعاون الأمني بين مصر و «حماس»، والثالث، المصلحة الاقتصادية الكبيرة في مشاريع إعادة إعمار غزة.

وكشفت المصادر الديبلوماسية لـ «الحياة» التوصل إلى تفاهمات بين الحركة والأمم المتحدة ومصر للعمل على المشاريع الإنسانية، بالتزامن مع هدنة تامة على الحدود، حتى في حال عدم عودة السلطة إلى القطاع. ولفتت إلى أنّ القاهرة سارعت إلى طرح ورقة المصالحة بعد التوصل إلى هذه التفاهمات.

إلى ذلك، أعلن نيكولاي ملادينوف أنّه أجرى «مناقشات إيجابية» مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تناولت التطورات الفلسطينية والإقليمية.

وكتب ملادينوف، على حسابه على «تويتر»، أن المحادثات ركّزت على التطورات في الضفة الغربية وكيفية تفادي التصعيد في غزة، وحل كل القضايا الإنسانية ودعم المصالحة الفلسطينية.

#مصر #حماس #ميلادنوف #مصالحة #بوتين

أخبار ذات صلة

خليل الحية

الحية: المصالحة تسير بنجاح وما جرى خلال تسليم المعابر لن ينسحب على الوزارات

المصالحة

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

الحية

الحية يكشف تفاصيل محادثات حماس في القاهرة

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

مصالحة فلسطينية

فتح معبر رفح لليوم الثالث و وفود الفصائل تغادر اليوم الى محادثات القاهرة

الطيب عبدالرحيم

عبد الرحيم لحماس: إن أردتم المصالحة عليكم تسليم غزة دون قيد أو شرط

الأكثر قراءة اليوم

ردود إيجابية لـ «فتح» على الورقة المصرية.. و أربع مراحل للمصالحة مع «حماس»

سحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

" غزة لن تهدأ ".. إسرائيل تبث أجواء عدوان جديد على القطاع

هزيمة إسرائيل : بين "أصحاب السلاح" و"أصحاب السلام".. د. غازي حمد

جنرال اسرائيلي : مهندسو حماس يستخلصون العبر في بناء الأنفاق

جدل واسع في الأردن بعد تنقل "أحلام" بمروحية عسكرية

ليبرمان يزور الضابط الذي أصيب على حدود غزة وهذا ما قاله له..

الأخبار الرئيسية

شعث- ارشيف

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

ميلادينوف وهنية

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة وموقف حماس من ذلك

وفد حماس في القاهرة

وفد من حركة حماس يغادر غزة متوجهاً إلى مصر تزامنا مع وصول فتح الى القاهرة

وفد فتح في القاهرة

ردود إيجابية لـ «فتح» على الورقة المصرية.. و أربع مراحل للمصالحة مع «حماس»