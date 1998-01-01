بروفيسور إسرائيلي رفض تكريمه بقنصلية بلاده في لوس أنجلوس

واشنطن/ سما/

أعلن المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور يوفال نوح هراري، رفضه المشاركة في حفل استقبال على شرفه تنظمه القنصلية الإسرائيلية في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، احتجاجا على سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة بسن سلسلة القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية، خاصة قانون القومية" و"قانون تأجير الأرحام".

هراري، المحاضر في الجامعة العبرية في القدس، هو مؤلف كتاب "موجز تاريخ البشرية"، الأكثر مبيعا في إسرائيل، وتم الإعلان في هوليوود عن تحويله إلى فيلم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، عن هراري تفسيره لقراره بالقول إنه يرفض المشاركة في حفل تنظمه القنصلية الإسرائيلية لأنها "ذراع طويل لسياسة الحكومة الإسرائيلية، التي تقيد حرية الإعلام والتعبير والإبداع والتفكير".

وكان من المقرر استضافة هراري في حفل وندوة "Live Talk LA" في لوس أنجلوس، وأن يحاوره خلال الحفل مؤسس شركة ميكروسوفت، بيل غيتس. وطلبت القنصلية من منظمي الحفل إجراء استقبال لهراري قبل محاورته، إلا أن هراري، أعلن عن احتجاجه على القوانين التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية وسنها الكنيست قبل أقل من أسبوعين، خاصة "قانون القومية".