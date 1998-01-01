جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حمدونة : سلطات الاحتلال تحرض على الأسرى حتى في استخدام المياه

الإثنين 30 يوليو 2018 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمدونة : سلطات الاحتلال تحرض على الأسرى حتى في استخدام المياه



غزة/سما/

استنكر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين التحريض الذى يقوم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان على الأسرى من خلال المطالبة بالحد من ساعات استخدام الأسرى لمياه الاستحمام ، تحت مبرر غير صحيح باسراف المياه قصداً من طرفهم .

وقال د. حمدونة في تصريح صحفي اليوم الاثنين"إن هذا التحريض يأتى في سياق التضييق الممنهج - بلا مبرر - على الأسرى في كل مناحى الحياة" ، مؤكداً أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلى في استهداف الأسرى ، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية .

وأضاف د. حمدونة أن "الكنيست الاسرائيلى قام بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير ."

وقال د. حمدونة إن "سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم ."

وشدد د. حمدونة على "مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق."

 

وقال د. حمدونة في تصريح صحفي اليوم الاثنين"إن هذا التحريض يأتى في سياق التضييق الممنهج - بلا مبرر - على الأسرى في كل مناحى الحياة" ، مؤكداً أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلى في استهداف الأسرى ، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية .

وأضاف د. حمدونة أن "الكنيست الاسرائيلى قام بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير ."

وقال د. حمدونة إن "سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم ."

وشدد د. حمدونة على "مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق."

 

#حمدونة #احتلال

أخبار ذات صلة

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

حماس وحزب الله

القناة العبرية الثانية تحرض: "المطلوب رقم 1 تحت حماية حزب الله وحماس تنفي

سلطات الاحتلال تناقش اليوم قانون حظر الأذان

يؤاف مردخاي

سلطات الاحتلال تعلن سحب 250 ألف تصريح و الغائها تماما

نبيل شعث

شعث : الرئيس لن يغادر الضفة لتجميده الاتصالات مع سلطات الاحتلال

سلطات الاحتلال تغلق الضفة ومعابر غزة لأربعة أيام

الأكثر قراءة اليوم

ردود إيجابية لـ «فتح» على الورقة المصرية.. و أربع مراحل للمصالحة مع «حماس»

سحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

هزيمة إسرائيل : بين "أصحاب السلاح" و"أصحاب السلام".. د. غازي حمد

جنرال اسرائيلي : مهندسو حماس يستخلصون العبر في بناء الأنفاق

جدل واسع في الأردن بعد تنقل "أحلام" بمروحية عسكرية

مخاوف إسرائيلية من هجوم مفاجئ لحماس على الحدود وتحذير من صمتها " المريب "

ليبرمان يزور الضابط الذي أصيب على حدود غزة وهذا ما قاله له..

الأخبار الرئيسية

شعث- ارشيف

شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

ماتياس شمالي

ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

ميلادينوف وهنية

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة وموقف حماس من ذلك

وفد حماس في القاهرة

وفد من حركة حماس يغادر غزة متوجهاً إلى مصر تزامنا مع وصول فتح الى القاهرة

قصف غزة -ارشيفية

" غزة لن تهدأ ".. إسرائيل تبث أجواء عدوان جديد على القطاع