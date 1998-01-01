ابو هولي: صفة لاجئ ستبقى قائمة وملازمة للفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 48

غزة/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان الكونجرس الامريكي لا يملك حق تحديد اعداد اللاجئين الفلسطينيين مشيرا الى ان من يحدد اعداد اللاجئين وتسجيلهم هي وكالة الغوث بصفتها الجهة الدولية المسؤولة عن رعاية واغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .

واضاف إن حق اللاجئين في العودة يشمل كل الأفراد المنحدرين من نسل اللاجئين ، وهذا يشمل اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية (الأونروا)

واكد ابو هولي ، تعقيبا على تحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد يختزل اعداد اللاجئين الفلسطينيين بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط بدلا من 5.2 مليون على ان صفة لاجئ ستبقى قائمة وملازمة للفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم ولأبنائهم وأحفادهم ما دام حقهم في العودة معطلاً ولن تزول هذه الصفة عنهم إلا بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً للقرار 194 .

وأوضح انه لا يحق للكونجرس الامريكي ان يسقط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 48 معتبرا تحركات الكونجرس الامريكي بهذا الشأن تحركاً يمس بجهود الامم المتحدة وتدخلا في شؤون وكالة الغوث الدولية .