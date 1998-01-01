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الشرطة تقبض على شخص بتهمة القتل في الخليل

الإثنين 30 يوليو 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/سما/

القت الشرطة القبض على احد الاشخاص بعد ارتكابه جريمة القتل والتي راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 36 عاما في بلدة بيت امر قضاء الخليل.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بانه وعلى اثر جريمة القتل التي وقعت قبل عدة ايام في بلدة بيت امر وراح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 36 عاما فقد تم تشيكل فريق بحث وتحري برئاسة الرائد غسان الشعلان مدير فرع المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

واضاف ارزيقات بانه وباجراء و عمليات البحث والتحري وجمع الادلة والمعلومات فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط اداة الجريمة.
وبين ارزيقات انه تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الاصول.

#قتل #الشرطة #رام الله #الخليل

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