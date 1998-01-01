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بفعل بالونات وطائرات حارقة.. حرائق داخل البلدات الإسرائيلية شرق قطاع غزة

الإثنين 30 يوليو 2018 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بفعل بالونات وطائرات حارقة.. حرائق داخل البلدات الإسرائيلية شرق قطاع غزة



القدس/سما/

 اندلع منذ صباح اليوم الاثنين 14 حريقًا داخل البلدات الإسرائيلية شرق قطاع غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وقالت القناة 14 العبرية "إن 14 حريقًا اندلعت في تلك البلدات بسبب بالونات حارقة أطلقت من غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، باندلاع حريق في غرفة طعام بالمجلس الإقليمي "أشكول" بعد سقوط بالون حارق فيها وتم السيطرة عليه.

وقال موقع "بحدري حريديم"، إن حريقًا اندلع في مستوطنة "نير عام"، فيما اندلع حريق بالقرب من حظيرة دواجن في منطقة "كيسوفيم" بفعل بالونات حارقة.

وقالت الوسائل العبرية إن بالونًا حارق تسبب بحريقٍ كبير بمنطقة "ناحل جرار" بين مستوطنة "رعيم وبئيري".

#حريق #احتلال #غلاف غزة

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