شعث: لهذا السبب توجه وفد فتح للقاهرة ونأمل أن ينجح في مهمته

رام الله/سما/

قال مستشار الرئيس للشؤون الخارجية نبيل شعث، في حديث له لإذاعة صوت فلسطين ظهر إن "وفد الحركة توجه للعاصمة المصرية القاهرة ليرى إن كانت حماس مستعدة للالتزام بتنفيذ اتفاقات المصالحة والتي كان آخرها اتفاق اكتوبر عام 2017 واستعادة الوحدة بأسرع وقت".

وأعرب شعث عن أمله بأن ينجح الوفد في مهمته المدعومة مصريا.

ويواصل وفد حركة فتح إلى القاهرة لقاءاته المكثفة مع المسؤولين المصريين منذ الليلة الماضية والتي ستتواصل حتى ساعة متأخرة من هذه الليلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

في ذات السياق، ذكرت إذاعة فلسطين الرسمية، أن وفد فتح يرفض رفضا مطلقا اللقاء بوفد حماس قبل التزام الاخيرة بتنفيذ اتفاق اكتوبر للمصالحة.