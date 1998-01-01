ماتياس شمالي: نتفهم قلق الموظفين بــ غزة .. ونحاول الإبقاء على الخدمات الأساسية

قال ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة الغوث في غزة، إن أزمة الأونروا المالية لها بعد سياسي، مشددا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة المالية، التي تعاني منها الأونروا.

وأضاف شمالي،"نتفهم قلق الموظفين واللاجئين بقطاع غزة حول مستقبلهم، ونحن نحاول الإبقاء على الخدمات الهامة الأساسية".

وقال شمالي " أمريكا لم تقل لنا أنها لا تمتلك أموال ولا تستطيع أن تعطينا أموال بل قالوا لنا لن نعطيكم أموالا لأسباب سياسية، ومن يعتقد أن هناك بعد سياسي لهذه الأزمة معه حق، ولكن بالنسبة لنا كإدارة أونروا نحن لم نحصل على هذه الأموال فكان علينا اتخاذ قرارات لأنه لا يوجد لدينا أموال، وقراراتنا مدفوعة بقرارات سياسية".

وأضاف شمالي "أن لدينا قرابة 1000 موظف في غزة ضمن برنامج الطوارئ وليس جميعهم سيخسرون وظائفهم، بل 10% فقط أي أكثر من 100 موظف سيفقدون وظائفهم مع بداية شهر سبتمبر، و30% أي قرابة 300 موظف سيحافظون على وظائفهم بشكل كامل، و60% أكثر من 500 موظف سيحافظون على دوامهم بشكل جزئي"، مؤكدا على حق هؤلاء الموظفين بالتظاهر السلمي مضيفا ، " لا أستطيع أن أعد بأن المدارس ستفتح في 22 آب/أغسطس المقبل، ومن الممكن أن تؤجل شهر بسبب العجز المالي".