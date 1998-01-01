جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سهى وزهوة عرفات يهاتفان عهد التميمي ويهنئانها بإطلاق سراحها

الإثنين 30 يوليو 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سهى وزهوة عرفات يهاتفان عهد التميمي ويهنئانها بإطلاق سراحها



رام الله/سما/

 اتصلت يوم أمس الأحد، سهى عرفات وزهوه عرفات بالأسيرة الفلسطينية المحررة ،عهد التميمي ووالدتها ناريمان ووالدها باسم، لتهنئتهما بالافراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت ريمونده الطويل مع عهد وعائلتها مهنئة صبرها ونيلها الحرية، وأشادت بمواقف عهد في الدفاع عن وطنها والوقوف في وجه جنود الاحتلال.

وقالت عهد أنها "تسير على طريق الرئيس الرمز أبو عمار فهو المعلم والقائد".

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت  صباح أمس الأحد، عن الأسيرة "أيقونة فلسطين" عهد التميمي ووالدتها من سجن هشارون.

وفور اطلاق سراحها توجهت عهد ووالدتها برفقة عائلتها الي قبر الشهيد الخالد ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله لقراءاة الفاتحة على روحه وفاءا وتخليدا لذكراه.

#سهي عرفات #عهد التميمي

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل عهد

صور: الرئيس يستقبل عهد التميمي ووالدتها

عهد التميمي

عهد التميمي : مستمرون في مقاومة الاحتلال حتى زواله

عهد التميمي- ارشيف

محامي مبارك يطلب الدفاع عن الطفلة عهد التميمي

عهد التميمي

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

عهد التميمي

صور: الافراج عن رمز المقاومة الفلسطينية عهد التميمي صباح اليوم

أمريكا تطالب الأردن بتسليمها المحررة أحلام التميمي

الأكثر قراءة اليوم

السيسي: قررنا فتح معبر رفح على مدار السنه تخفيفا على اهلنا بقطاع غزه

سحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان

ارتقاء شهيد من كتائب القسام أثناء مهمة جهادية في مدينة خانيونس

مخاوف إسرائيلية من هجوم مفاجئ لحماس على الحدود وتحذير من صمتها " المريب "

هزيمة إسرائيل : بين "أصحاب السلاح" و"أصحاب السلام".. د. غازي حمد

جدل واسع في الأردن بعد تنقل "أحلام" بمروحية عسكرية

ليبرمان يزور الضابط الذي أصيب على حدود غزة وهذا ما قاله له..

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف وهنية

التفاصيل الكاملة .. مقترحات ميلادينوف لغزة والعرض المصري للمصالحة وموقف حماس من ذلك

وفد حماس في القاهرة

وفد من حركة حماس يغادر غزة متوجهاً إلى مصر تزامنا مع وصول فتح الى القاهرة

قصف غزة -ارشيفية

" غزة لن تهدأ ".. إسرائيل تبث أجواء عدوان جديد على القطاع

وفد فتح في القاهرة

ردود إيجابية لـ «فتح» على الورقة المصرية.. و أربع مراحل للمصالحة مع «حماس»

ترامب وبن سلمان - ارشيف

سحب ملف "صفقة القرن" من محمد بن سلمان