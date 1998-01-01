سهى وزهوة عرفات يهاتفان عهد التميمي ويهنئانها بإطلاق سراحها

رام الله/سما/

اتصلت يوم أمس الأحد، سهى عرفات وزهوه عرفات بالأسيرة الفلسطينية المحررة ،عهد التميمي ووالدتها ناريمان ووالدها باسم، لتهنئتهما بالافراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدثت ريمونده الطويل مع عهد وعائلتها مهنئة صبرها ونيلها الحرية، وأشادت بمواقف عهد في الدفاع عن وطنها والوقوف في وجه جنود الاحتلال.

وقالت عهد أنها "تسير على طريق الرئيس الرمز أبو عمار فهو المعلم والقائد".

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت صباح أمس الأحد، عن الأسيرة "أيقونة فلسطين" عهد التميمي ووالدتها من سجن هشارون.

وفور اطلاق سراحها توجهت عهد ووالدتها برفقة عائلتها الي قبر الشهيد الخالد ياسر عرفات في مقر المقاطعة في رام الله لقراءاة الفاتحة على روحه وفاءا وتخليدا لذكراه.