يديعوت تكشف: غزة لن تهدأ ولا توجد إمكانية لأية تسوية بين إسرائيل وحماس"

القدس/سما/

أكد المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أليكس فيشمان، اليوم الاثنين، أن "غزة لن تهدأ ولا توجد إمكانية لأية تسوية بين إسرائيل وحماس".

وكتب فيشمان تحت مقالاً تحت عنوان "اللعبة كما تبدوا لي" متشائما حول احتمالات الوصول الى حل يرضي الجميع بخصوص قطاع غزة.

وأضاف فيشمان منتقدا أن "هناك من ينثر هذا الوهم لدى الجمهور، من أجل طمس حقيقة أنه ليس لدينا فكرة حول كيفية تحقيق هدوء عند حدود القطاع".

واعتبر أن "مفتاح تحريك عملية التسوية يكمن في قفلين: قضية الأسرى والمفقودين، واتفاق المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس".

ووفقا لفيشمان، فإن "الوهم بأن الحل قريب" نابع من أن إسرائيل ألمحت، قبل أسبوعين، لمصر أنها لن تعرقل جهودها.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لانتقادات شديدة بسبب فشله في حل الأزمة بين إسرائيل وغزة ولا يزور بلدات "غلاف غزة".

وبعد أن زار هذه البلدات، وفي الوقت نفسه لم يتم شن عملية واسعة ضد القطاع، وتلاشت الانتقادات له، "وتلاشت معها الحماسة الإسرائيلية للمساعدة في استئناف محاولات المصالحة بين حماس والسلطة".