أبوزيد يفتتح الدورة الأولى لبرنامج التدريب المستمر في المدرسة الوطنية للإدارة

رام الله/سما/

افتتح رئيس ديوان الموظفين العام – رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موس أبوزيد اليوم الاثنين في مقر المدرسة الوطنية للإدارة برام الله الدورة الأولى لبرنامج التدريب المستمر والذي يستهدف الإدارة الوسطى " مدراء درجة سي " في جهاز الخدمة المدنية الفلسطيني بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي في جمهورية كوريا الجنوبية وذلك بحضور مئة وخمسون متدربا من مختلف مؤسسات ووزارات القطاع العام في فلسطين , ووجه أبو زيد الشكر للمشاركين في الورشة التدريبية وأكد على أهمية الالتزام المطلق والاستفادة القصوى من هذا البرنامج ، والحصول على أكبر قدر من المعرفة واستدخال المفاهيم التي ستتطرق لها هذه الدورة التدريبية المكثفة.

وأضاف أبوزيد بأن ما يود التركيز عليه في حديثه هذا مسار العمل الذي تم اتباعه لاختيار واعتماد 15 مدرب من الفئة الاشرافية الوسطى (الإدارة الوسطى : مديرC) وذلك من خلال لقاءات ونقاشات وبلورة توجه لعملية اختيار المدربين الذي اعتمد على وضع مجموعة من المعايير والمواصفات المهنية والشخصية التي يجب توافرها عند المدرب. إضافة إلى ذلك تم عمل مسح للاحتياجات التدريبية لتحديد العناوين التدريبية الرئيسية والتي تفرع منها 15 موضوع تدريبي في مجال الادارة العامة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مجموعة من كبار موظفي القطاع الحكومي لأخذ رأيهم في المواضيع التدريبية الملحة للفئة الاشرافية الوسطى.

وأشار ابوزيد الى أهمية اعتماد منهج تفكير تفاعلي وتشاركي كمتطلبات ضرورية للتخطيط والتفكير الاستراتيجي في مواقع عمل المتدربين من الفئة الاشرافية الوسطى في الوظيفة الحكومية وجهاز الخدمة المدنية في دولة فلسطين، وان يعتمد هذا المنهج على التطوير والابداع ومواكبة مجريات العصر. وفي هذا السياق أضاف ابوزيد على ان التحديات التي نواجهها في هذا العالم الذي يتطور بشكل سريع جدا والتسارع التكنولوجي الحاصل في عالمنا يتطلب منا متابعة كل ما هو جديد في الإدارة , وأن إحدى أهم المخرجات لهذا البرنامج بلورة قدرات تدريبية تواكب الحاجات التدريبية للفئة الاشرافية الوسطى من داخل جهاز الخدمة المدنية في دولة فلسطين والتي تحدث للمرة الأولى منذ نشأة مؤسسات دولتنا فلسطين.

أكد بأن الإدارة الوسطى هي المستوى الاشرافي الأهم في مؤسسات الدولة... واختتم أبوزيد بالإشارة إلى أن برنامج التدريب المستمر سيكون له أثرا كبيرا على أداء هذا المستوى الاشرافي، وانه كل مشارك في برنامج التدريب المستمر سيصبح على مستوى من الكفاءة وامتلاك القدرة المهنية مثل من شارك وأنهى برنامج إعداد القادة . واختتم أبوزيد حديثه مؤكدا على أهمية العمل في القطاع العام والصفات والسلوك الذي يجب أن يتحلى به موظف القطاع العام من مسؤولية وحرص كمقدمات أساسية لنجاحه في حياته المهنية.