الاحتفال في الجامعة الإسلامية بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية التربية

غزة / سما /

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة في اليوم الخامس من احتفالات تخرج الفوج السابع والثلاثين "أفواج الحرية" بتخريج كوكبة جديدة من طالبات كلية التربية في تخصص المرحلة الأساسية، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد سليمان أبو شقير- عميد كلية التربية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية التربية، وعدد من الموجهين والتربويين ومدراء المدارس، والخريجون، والخريجات، وذووهم.

إعداد الكوادر البشرية

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التربية، هنأ الدكتور العكلوك خريجات كلية التربية من تخصص المرحلة الأساسية على المرحلة المتقدمة التي وصلن إليها بعد قضاء أربع سنوات من الكد والمثابرة والاجتهاد، وعبر الدكتور العكلوك عن سعادة الجامعة الإسلامية بتخريج أفواج من الشباب المتعلمين الذين يعول عليهم بناء الوطن، مشيراً إلى حرص الجامعة على تقديم العلم النافع الذي يسهم في بناء الإنسان السوي القادر على تحمل المسئولية تجاه وطنه.

وقدر الدكتور العكلوك لأسرة كلية التربية دورها البناء وجهودها الحثيثة في مجال خدمة العلم والمعرفة في القضايا التربوية أو في إعداد الكوادر البشرية من معلمين للإسهام في رفعة العملية التعليمية في فلسطين، وأكد الدكتور العكلوك اهتمام الجامعة بالمرأة الفلسطينية من خلال تدشين مركز دراسات المرأة الذي يُعنى بتعزيز مشاركة المرأة في عملية البناء، خاصة أنها تؤسس لأسرة نموذجية يصلح بصلاح مجموعها المجتمع.

كلمة الخريجات

من جانبها، اعتبرت الخريجة مها جمعة أبو رخية –في الكلمة التي ألقتها نيابة عن خريجات كلية التربية- أن تخرجها وزميلاتها من الجامعة الإسلامية بمثابة وسام شرف يجب عليهن المحافظة عليه والعمل بالعلم النافع الذي تلقينه على أيدي أساتذة على قدر عالي من المسئولية والمهنية والخبرة، وأثنت الخريجة أبو رخية على اهتمام كلية التربية بتوفير البيئة العلمية المساندة للعملية التعليمية من توفير المراكز العلمية، والحرص على دمجهن في المؤسسات التربوية المجتمعية من خلال عملية التدريب، إلى جانب استضافة أصحاب الخبرة في المجالات التربوية للاستفادة من تجاربهم العملية والمهنية.