لجان العمل الصحي تعقد دورة حول الإعاقة والصحة الإنجابية

غزة / سما /

عقدت مؤسسة لجان العمل الصحي دورة تدريبية حول الإعاقة والصحة الإنجابية لطاقم برنامج صحة المرأة الممثل (بالطبيبات والممرضات والأخصائيات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات) في المؤسسة وذلك ضمن مشروع تعزيز الصحة الجنسانية والإنجابية المبني على الحق في الصحة في المجتمع الفلسطيني (سيدا) والممول من القنصلية السويدية العامة بالقدس وإستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام متتالية نفذتها الخبيرة والمستشارة النفسية ليلى العطشان.

وتناولت الدورة التدريبة العديد من الموضوعات المتعلقة بذوي الإعاقة والصحة الإنجابية، حيث هدفت إلى تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة.

وخلال الدورة طرحت العديد من القضايا ذات العلاقة باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديداً إحتياجات النساء ومدى تلبية المؤسسات الصحية وموائمة البنية التحتية فيها لتحقيق هذه الاحتياجات، وكذلك مدى وعي مقدي الخدمات الصحية للاحتياجات الحقيقية لهن. وناقشت المشاركات خلال التدريب النظرة والأحكام المسبقة للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وللنساء على وجه الخصوص، وأسباب هذه النظرة، وضرورة تعديلها وذلك لتقديم الخدمة بشكل مهني قائم على أساس الحقوق.

من جهتها أكدت مديرة برنامج صحة المرأة حنان أبو غوش أن الدورة التدريبية حققت الأهداف التي نفذت من أجلها إلى حد كبير، حيث أنها حاكت وبعمق توجهات المشاركات، وأفسحت المجال للمشاركات للتعبير عن آرائهن ومشاعرهن تجاه هذه المجموعة من النساء، وكذلك زودتهن بكم من المعارف والمهارات التي تساعد على تقديم الخدمات الصحية النوعية للنساء ذوات الإعاقة.

وقد أجمعت المشاركات على أن الدورة كانت مميزة من حيث المضامين التي إحتوتها والمعلومات التي إكتسبنها وأساليب التدريب الخلاقة التي تم إستخدامها وأجواء التفاعل العالي الذي رافق التدريب على مدار الثلاثة ايام التدريبية، وذكرن أنهن أنهين التدريب وهن مصممات على العمل بشكل مثابر من أجل العمل لتحقيق الحقوق الإنجابية للنساء ذوات الإعاقة.