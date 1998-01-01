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الأولى الأجمل والثانية الأخطر.. 4 مراحل للعلاقة العاطفية الناجحة

الإثنين 30 يوليو 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأولى الأجمل والثانية الأخطر.. 4 مراحل للعلاقة العاطفية الناجحة



وكالات / سما /

تمر أغلب العلاقات العاطفية بأربع مراحل أساسية، تبدأ بالإعجاب، وتنتهي باتخاذ خطوة جديّة للارتباط بشكل رسمي، وكل مرحلة منها تختلف عن الأخرى، لكن أخطرها هي المرحلة الثانية التي قد تنتهى عندها العلاقة بأكملها.

– المرحلة الرومانسية:
هذه المرحلة هي الأجمل في أي علاقة عاطفية، وتبدأ بالإعجاب ثم الشعور بالحب، وبداية العلاقة مع الشريك عادة ما تكون في هذه المرحلة الساحرة، التي تجعل الشريكين في أغلب الأحيان غير مدركين لعيوب بعضهما البعض، وهو ما يعزز من شعورهما الإيجابي تجاه بعضهما.

– مرحلة الاستكشاف:
بعد المرحلة الرومانسية الأولى، التي لا يرى فيها الشخص سوى حبه وعشقه للشريك، تبدأ مرحلة استكشاف كل طرف للآخر، وهنا تبدأ المشكلات مع ظهور العيوب واختلافات الطباع.

وتعتبر هذه المرحلة شديدة الحساسية، لأن العلاقة يمكن أن تنتهي فيها، مع اكتشاف كل طرف لعيوب الآخر، أما إذا تجاوزاها فإن هذا يعني أن ما يجمعهما هو الحب الحقيقي.

– مرحلة الاستقرار:
بعد المعرفة الحقيقية بين الشريكين، تدخل العلاقة في مرحلة الاستقرار، وهي مرحلة هادئة، تبدأ ظهور مشاعر جديدة فيها بحكم مرور بعض الوقت مثل: الثقة، والتقدير، والتفاهم وغيرها من المشاعر التي تعبر عن نضج العلاقة.

– مرحلة الارتباط الرسمي:
وأخيرا تأتي مرحلة الارتباط الرسمي وهي بداية فصل جديد في حياة الشريكين، وعادة ما تأتي هذه الخطوة عقب التأكد من أن الحياة ستكون أفضل مع هذا الشخص، وذلك بعد المرور بالمراحل الثلاث الماضية واختبار الكثير من التجارب مع الشريك.

#العلاقة العاطفية

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