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كلوب: مازلنا نحتاج لتطوير الفريق

الإثنين 30 يوليو 2018 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: مازلنا نحتاج لتطوير الفريق



وكالات / سما /

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن احتياجات الفريق وأنه مازال يحتاج لبعض التطوير حيث وصف فريقه

” ليس الفريق الذي لا يهزم ”

قال يورجن كلوب ” في ليفربول، لم نشعر أبدًا أن نهائي كييف هو الخطوة الأخيرة في عملية التطوّر، نحن لا زلنا في منتصف عمليّة التطوّر، لسنا فريق لا يهزم، لسنا الفريق الأفضل في العالم، لكنّنا نمتلك أسلوب لعب خاص يجعلنا فريق جيد حقًا”

وأستكمل المدرب الألماني قائلاً ” على سبيل المثال، نهائي كييف أمام ريال مدريد، لقد كنت سعيدًا جدًا بالمستوى الذي قدّمناه في أول نصف ساعة، قبل اللقاء الكل كان يرشّح ريال مدريد، بعد أول نصف ساعة، العديد من الناس الذين لا يشاهدون مبارياتنا في العادة، قالوا أن اللقاء متوازن ”

وأضاف ” لمأشكك في قدرات فريقي قبل النهائي ولا بعده، هي مجرّد فرصة ضاعت، هل سأعود مرة أخرى للنهائي؟ لا أعلم، انتظرت 5 أعوام كي تتاح لي فرصة ثانية، لكن بعض زملائي انتظروا حياتهم بأكملها ولم تتاح لهم الفرصة، أنا تواجدت هناك مرتين، هو شيء كبير، لكن دون تحقيق اللقب، تبقى مجرد تجربة”

 

وأتم حديثه عن نهائي دوري الأبطال قائلاً  “بإمكانك الفوز في النهائي بفريق سيء جدًا إن كنت شخص محظوظ، بالطبع لا أحد يريد لعب أجمل كرة قدم في النهائي، فقط الفوز”

#يورجن كلوب

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