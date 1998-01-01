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شركة يابانية تنشر إعلاناتها على آباط الفتيات!

الإثنين 30 يوليو 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة يابانية تنشر إعلاناتها على آباط الفتيات!



وكالات / سما /

أعلن موقع "SoraNews24‎" أن شركة الإعلانات اليابانية "The Wakin‎o"، اقترحت نشر الإعلانات على آباط فتيات الدعاية لديها.

ونشرت الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي صورا للفتيات بإعلانات لصقت على آباطهن. ومن بين الإعلانات التي نشرت على أجساد الفتيات ملصقات تروج لوكالة مباحث خاصة وموقع إلكتروني للتوظيف ودعاية لمدرسة فنية.

وأكد منشور الموقع أن خدمات وكالة الإعلانات حققت نجاحا فعليا من "المكان الجديد"، وخاصة لصالح صالونات التجميل وخدماتها المميزة في إزالة الشعر دون ألم.

وتعد شركة "The Wakino" الآن مشاريع إعلانية مستقبلية وتدعو إليها فتيات وفتيان إعلان جدد، للمشاركة بهذه الحملة "المبتكرة" في الدعاية، وتخطط الشركة أيضا لإجراء مسابقة جمال للـ "آباط".

#شركة يابانية #الفتيات

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