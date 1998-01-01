الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الظاهرية

الخليل / سما /

اوقفت مديرية صحة جنوب الخليل والضابطة الجمركية اليوم الاثنين في مدينة الظاهرية جنوب غرب محافظة الخليل مطعماً عن العمل لإفتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، وتوجيه تنبيهات وانذارات لعدد اخر بتصويب اوضاعهم واتلاف كمية من اللحوم والمواد التموينية غير الصالحه للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن جولات تفتيشية مشتركة على المطاعم والمحلات بالمحافظة.