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الصحة والضابطة الجمركية توقفان مطعماً عن العمل في الظاهرية

الإثنين 30 يوليو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اوقفت مديرية صحة جنوب الخليل والضابطة الجمركية اليوم الاثنين  في مدينة الظاهرية جنوب غرب محافظة الخليل مطعماً عن العمل لإفتقاره لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، وتوجيه تنبيهات وانذارات لعدد اخر بتصويب اوضاعهم واتلاف كمية من اللحوم والمواد التموينية غير الصالحه للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن جولات تفتيشية مشتركة على المطاعم والمحلات بالمحافظة.

وافاد بيان مشترك لوزارة الصحة والضابطة الجمركية بأنه ومن خلال جولات ميدانية مشتركة للضابطة الجمركة ومديرية صحة جنوب الخليل على المحلات والمطاعم والملاحم داخل المحافظة لتحقيق وضمان الامن الغذائي والصحي للمواطنين وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية، تم من خلالها اليوم ايقاف مطعماً عن العمل يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية وإبلاغ صاحب المطعم بضرورة تصويب وضعه والإلتزام بإشتراطات السلامة الصحية والبيئية ومنحة لائحة اشتراطات ومتطلبات والتنبيه عليه بعدم مباشرة العمل قبل تنفيذ اللازم والحصول على إذن خاص من مديرية الصحة، وتنبيه آخرين بضرورة تصويب اوضاعهم واتلاف كمية من المواد التموينية غير الصالحه للاستهلاك الادمي.

 
#وزارة الصحة

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