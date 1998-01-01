نادي الزيتون يضم اللاعب منذر الدهشان

غزة / سما /

في اطار التعاون المشترك بين نادي الزيتون الرياضي ونادي شباب الزيتون انضم اللاعب منذر الدهشان إلى صفوف فريق نادي الزيتون على سبيل الإعارة للانخراط مع الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وتم الاتفاق بين الناديين واللاعب "الدهشان" على اللعب في صفوف الزيتون حيث التقت لجنة التعاقدات المكونة من أعضاء إدارة النادي " عامر أبو سرية, ومحمود النادي, ورافع الوحيدي, وحسام الغرباوي, ومعزوز شنيورة ", مع اللاعب الدهشان حيث تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل.

وعبر "الدهشان" عن سعادته الكبيرة بالانضمام للزيتون, مؤكداً أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل اسعاد أبناء الزيتون, متمنياً أن يتحقق حلم الزيتون بالصعود إلى الدرجة الممتازة.

ويأتي انضمام "الدهشان" وهو أحد أبناء حي الزيتون إلى صفوف فريق نادي الزيتون قادماً من شباب الزيتون في اطار التعاون المشترك بين الناديين, وسبق أن أعار نادي الزيتون الموسم الماضي خمسة لاعبين لشباب الزيتون وأكد رئيس نادي الزيتون أحمد دلول, ورئيس نادي شباب الزيتون مصطفى قزعاط على استمرار التعاون لخدمة أبناء حي الزيتون.