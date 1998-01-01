تير شتيغن يُكرر عادته القديمة مع برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، قطع إجازته الصيفية وانضم لمعسكر برشلونة، من أجل التحضير للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تير شتيجن قطع إجازته، مظهرا مرة أخرى التزامه مع الفريق، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن الحارس سيكون تحت قيادة إيرنيستو فالفيردي، بداية من اليوم الإثنين، ويمكن للأخير الاعتماد على الحارس الألماني خلال مواجهة روما الودية المقبلة.

وتواجد شتيغن مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال روسيا، هذا الصيف، لكنه لم يشارك بشكل أساسي في البطولة التي ودّعها "المانشافت" من دور المجموعات.

ويستعد الفريق "الكتالوني" لانطلاق الموسم الجديد بمباراة كأس السوبر الإسباني ضد إشبيلية، في 12 أغسطس المقبل.