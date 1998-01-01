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بلاتر يكشف عن حقائق صادمة بخصوص مونديال 2022!

الإثنين 30 يوليو 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاتر يكشف عن حقائق صادمة بخصوص مونديال 2022!



وكالات / سما /

أكد جوزيف بلاتر الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حصول قطر على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بطرق ملتوية، أبرزها تشويه سمعة منافسيها.

ودخلت قطر في منافسة مع أمريكا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان على استضافة مونديال 2022، وفازت عام 2010، وقت أن كان بلاتر رئيسا لـ"الفيفا"، في عملية التصويت التي أحاطت بها شبهات فساد ورشى.

وقال بلاتر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قطر متهمة بتشويه سمعة ملفات الدول التي نافستها على تنظيم مونديال 2022".

وأضاف كاشفا مزيدا من الحقائق: "الحقيقة أن قطر فازت بتنظيم البطولة بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وتأثيره على ميشيل بلاتيني نائب رئيس الفيفا سابقا".

وأتم: "المزيد من المعلومات عن هذا الأمر تجدونها في الفصل العاشر من الكتاب الذي أصدرته بعنوان (حقيقتي)".

وتأتي تغريدة بلاتر بالتزامن مع مطالبات جديدة بالتحقيق في فساد ملف قطر لتنظيم النسخة الـ22 من المونديال، والتي كشفت عنها تقارير إعلامية بريطانية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يشير فيها السويسري بلاتر إلى تدخلات سياسية في عملية التصويت على تنظيم كأس العالم 2022.

#بلاتر #المونديال

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