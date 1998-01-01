كوفاك مدرب بايرن ميونخ يحسمها : ليفاندوفسكي مستمر معنا

وكالات / سما /

أكد نيكو كوفاك مدرب بايرن ميونخ الألماني الجديد بأن مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل، بالرغم من رغبة اللاعب في الانتقال للعب في ريال مدريد الإسباني وخوض تجربة جديدة.

وارتبط أسم روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال للعب في ريال مدريد هذا الصيف، بعد تصريح اللاعب لأكثر من مرة عن عزمه خوض تجربة جديدة بعيدًا عن بايرن ميونخ.

والشائعات حول روبرت ليفاندوفسكي ازدادت في الفترة الأخيرة بعد تصريح خواكيم هانز فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني بأنه من الممكن أن يدفع 100 مليون يورو مقابل استعادة النجم البولندي مرة أخرى.

ولكن تحدث نيكو كوفاك لشبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية قائلاً “ليس هنالك أي جديد بخصوص ليفاندوفسكي، الأمر واضح، لن يرحل روبرت عن بايرن ميونخ لأنه أحد أهم المهاجمين في العالم، ولا نرغب في بيعه أو الاستغناء عنه”.

وأضاف “نحن نرغب في تحقيق المزيد من النجاحات معه، فهو لاعب عظيم، وحقق الكثير في الدوري الألماني، وأحرز الكثير من الأهداف، وبعد انطلاق الموسم الجديد سيسجل الأهداف أيضًا”.

وتابع “ليفاندوفسكي مرتبط بعقد معنا، لا أعلم في الحقيقة مدته، وأؤكد بأنه سيستمر أكثر وقت ممكن معنا”.