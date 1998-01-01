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نيمار يعترف بالمبالغة في ردود فعله بعد تعرضه للعرقلة

الإثنين 30 يوليو 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يعترف بالمبالغة في ردود فعله بعد تعرضه للعرقلة



وكالات / سما /

اعترف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسيبالمبالغة في ردود فعله بعد تعرضه لأي عرقلة داخل أرضية الملعب، مشيرًا إلى أنه يتأسف لجميع محبيه بسبب غيابه عن الإعلام عقب الخروج من منافسات كأس العالم 2018.

 

وتعرض نيمار لموجة شديدة من الانتقادات والسخرية بسبب قيامه بالتمثيل المستمر داخل أرضية الملعب بعد تعرضه لأي عرقلة.

وفشل نيمار مع منتخب البرازيل في الوصول بعيدًا بكأس العالم 2018 الذي أقيم على الأراضي الروسية، بخروج السيليساو من دور ربع النهائي على يد منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

وبعد انقطاع طويل عن وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نيمار بفيديو مصور نشره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” يتحدث فيه عما تعرض له طوال الفترة الماضية، ويعترف بأنه كان يبالغ في ردود أفعاله بعد تعرضه لأي عرقلة.

وتحدث نيمار في هذا الفيديو قائلاً “يمكنك أن تصدق أني أبالغ، وأحيانًا أبالغ، ولكن عليك أن تعلم أنني أعاني داخل هذا المجال”.

 

وأضاف “عندما خرجت بعد خسارة كأس العالم، ورفضت الإدلاء بأي تصريح، ليس لأنني أرغب في الأمجاد والانتصار فقط، بل لأنني لم أتعلم بعد تجاوز خيبة الأمل، وعندما أبدو مدللاً، ليس لأنني لم أتعلم أن أتعرض لأي نوع من أنواع الإحباط”.

وتابع “لا يزال هناك طفل بداخلي، في بعض الأحيان يسحر الجميع، وفي بعض الآخر يغضب العالم كله، كفاحي هو إبقاء هذا الطفل على قيد الحياة ولكن بداخلي فقط، وليس داخل أرضية الملعب، قد تصدق بأنني أسقط كثيرًا، ولكن الحقيقة هو أنني لم أسقط، لقد انفصلت عن نفسي، ويمكنكم العلم بأن ذلك يضرني كثيرًا أكثر من أي تدخل على قدمي”.

وأنهى الفيديو الخاص به قائلاً “كنت بطيئًا في قبول النقد، أخذت وقتًا طويلاً للنظر في المرآة لأصبح رجلاً جديدًا، لكنني اليوم هنا، مع وجه نظيف وصدر مفتوح، نعم سقطت، يمكنكم إلقاء الحجارة عليَ، أو يمكنكم رمي هذه الحجارة ومساعدتي على البقاء على قدمي، لأن عندما أكون واقفًا على قدمي فإن البرازيل كلها ستقف معي”.

#نيمار #العرقلة

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