الإغاثة الطبية تفتتح مخيماتها الصيفية بمشاركة حوالي 800 طفل في قطاع غزة

غزة / سما /

افتتحت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية مخيماتها الصيفية والتي تقيمها سنويا في محافظات غزة.

وهدفت هذه المخيمات الصيفية التي جاءت تحت اسم " يلا نفرح" إلى منح الأطفال المشاركين فرصة اللعب والتعلم بالترفيه لاسيما وأنهم يمرون بظروف معيشية صعبة.

ويشارك في المخيمات الصيفية الموزعة على كافة محافظات غزة التي ستستمر أسبوعين اكثر من 770 طفل وطفلة من الفئة العمرية ما بين ثمانية إلى 12 عاماً .

قال د. عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، الإغاثة دأبت على تنظيم مخيماتها الصيفية كل عام كإستراتيجية لتوفير فرص اللعب والترفيه للأطفال.

وحذر د. ياغي من تأثر الأطفال بسبب الظروف المُعاشة وحالة الحرمان التي يعانون منها، مؤكداً أن من شأن هذه المخيمات توفير حالة نفسية مناسبة للأطفال خصوصاً الذين يقطنون في مناطق مهمشة.

وأوضح د. ياغي أن المخيمات الصيفية موزعة على محافظات غزة، مخيمان في محافظة غزة، ومخيمان آخران في محافظة خانيونس، ومخيم واحد في كل من محافظة الوسطى ورفح وشمال غزة بواقع 110مشارك ومشاركة في كل مخيم .

وأضاف د. "ياغي" أن كل مخيم صيفي يشتمل على خمس زوايا متنوعة ما بين الرسم و الفن التشكيلي والرياضة والفلكلور الشعبي والمهارات الحياتية ، ويقوم على تنفيذها نحو 84 منشط ومنشطة حاصلين علي تدريبات عالية في التعامل مع الأطفال وأدوات التنشيط .

وتقدم د. ياغي بالشكر للمؤسسات الشريكة وهي مؤسسة الاغاثة الشعبية الفرنسية و مستقبل الاطفال الهولندية ومؤسسة البورنو في بريطانيا على دعمهم لاقامة هذه المخيمات.

يذكر أن هذه المخيمات التي تشمل أيضاَ تنظيم رحلات جماعية للمشاركين ستنتهي في الحادي عشر من الشهر القادم بتنظيم حفل ختامي يشمل على فقرات فنية وتراثية وعروض لأبرز وأهم المخرجات.